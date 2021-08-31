طوارئ بالمصايف لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا

شددت المحافظات الساحلية من الإجراءات الوقائية على الشواطئ للحد من الإصابات بالتزامن مع الموجة الرابعة من «كورونا».

ووجه اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية على جميع الشواطئ.

وقال «رشاد»، لـ«الدستور»، إن هناك متابعة مستمرة لتقارير وزارة الصحة ومعدلات الإصابة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تشديد الإجراءات الاحترازية بداية من بوابات الشواطئ بالالتزام بارتداء الكمامة للرواد وقياس درجات الحرارة والحرص على التباعد بين الشماسى، فضلًا عن استمرار أعمال التعقيم بدورات المياه وغرف خلع الملابس.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ حملات توعية على الشواطئ، فضلًا عن الحملات على الصفحة الرسمية للإدارة على مواقع التواصل الاجتماعى بالالتزام بارتداء الكمامة وعدم دخول المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الحرارة.

وأكد رئيس الإدارة أن حملات المتابعة والمراقبة تتم بصورة دورية على جميع شواطئ المحافظة، شرقًا وغربًا، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية ونظافة الشواطئ وتوفير خدمة مميزة للمواطنين مع توقيع عقوبة على الشواطئ المخالفة التى لا تلتزم بالتعليمات، وذلك حرصًا من محافظة الإسكندرية على صحة زوار ورواد الشواطئ.

من جهته، قال اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، إنه تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «إبراهيم» أنه تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء لتطعيم كل العاملين فى الدولة تم تنفيذ حملات لتطعيم جميع العاملين فى المنشآت والهيئات الحكومية بمطروح وفقًا لخطة زمنية، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع العاملين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال لجان متابعة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد العاملين الممتنعين عن تلقى اللقاح، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وتنفيذ حملات توعية على الشواطئ لتوعية المصطافين.

وأشار «إبراهيم» إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات فى الفنادق والميادين وتوقيع إجراءات قانونية ضد المخالفين، مناشدًا مواطنى مطروح وزوار المحافظة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من احتمالية الإصابة بكورونا وحفاظًا على صحتهم العامة.

بدوره، قال الدكتور محمد على المتولى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم إنهاء الاستعدادات لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأكد «المتولى» أنه تم تجهيز أقسام العزل فى جميع مستشفيات مطروح لاستقبال أى حالات إصابة أو مشتبه فى إصابتها، حيث تم التشديد في جميع المستشفيات على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

وأوضح أنه تم تنفيذ حملات توعية من قِبل فريق التثقيف التابع لمديرية الصحة فى أماكن التجمعات، مؤكدًا أنه يتم تطعيم العاملين فى القطاعات الحكومية بالمحافظة وفق جدول زمنى، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين فى المراكز المخصصة للتطعيم.

من جهته، قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بشكل يومى فى جميع المصالح والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير السيارات القادمة إلى المدينة.

وأشار «جاب الله» إلى أنه تم رفع مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، مؤكدًا أنه يتم بشكل يومى تنفيذ حملات توعية فى الشواطئ العامة والمحال التجارية والمولات وأماكن التجمعات بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لمكافحة كورونا.

كما اتخذ مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط توافد كبير من المواطنين عليه للاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط هربًا من حرارة الجو.

وتم التشديد على التباعد الاجتماعى بين المصطافين ووجود فرق طبية وسيارات إسعاف متنقلة على الشواطئ تجوب أنحاء المدينة المصيفية.

وأكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف «بلطيم»، أنه تم إلزام مستأجرى الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أصدرها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين تصل إلى فسخ التعاقد وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات وتوعية المواطنين بارتدائها فى حال التواجد على رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها.

وأوضح «عطية» أنه تم التنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه.

وشدد على أهمية المرور المستمر من قِبل إدارة المصيف والمتابعة على الشواطئ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنه يتم رش وتطهير الحدائق العامة والشواطئ الـ٦ بشكل مستمر، كما تم وضع اللافتات الإرشادية واللوحات لمناشدة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مكبرات الصوت بجميع الشواطئ لتحذيرهم من مخالفة الإجراءات.