هذه الجريمة ليست مصرية

نتحدث عن الاختطاف. هذا النوع من الجرائم، الذى كان غريبًا على المجتمع المصرى، كما كان غريبًا على المجتمع البريطانى، حين تم اختطاف مورييل ماكاى من منزلها فى ويمبلدون، جنوب لندن، فى ٢٩ ديسمبر ١٩٦٩، التى لم يعثروا عليها حية أو ميتة إلى الآن.

بعد التحية الواجبة لرجال الشرطة المصرية، الذين شاركوا فى عملية تحرير الطفل زياد البحيرى، نشير إلى أننا استلفنا العنوان، من عناوين الصحف البريطانية الصادرة بعد اختطاف ماكاى، التى أجمعت على أن تلك «الجريمة ليست بريطانية»، واستنكرت أن تصبح بريطانيا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، اللتين انتشرت فيهما جرائم الاختطاف فى ذلك الوقت!.

منذ ١٠ أيام عرضت شبكة «سكاى نيوز» التليفزيونية البريطانية فيلمًا وثائقيًا عنوانه «جريمة اختطاف ويمبلدون»، يعيد التحقيق فى ذلك الحادث الذى مر عليه أكثر من نصف قرن، ويشير إلى أن الشرطة البريطانية أخطأت حين اكتفت بتوجيه الاتهام لاثنين من المهاجرين، هما الأخوان آرثر ونظام الدين حسين، مرجحًا احتمال تورط آخرين فى الجريمة لم تصل إليهم يد العدالة. ومن الفيلم عرفنا أن آرثر توفى فى السجن سنة ٢٠٠٩، بينما تم ترحيل نظام الدين حسين إلى مسقط رأسه، ترينيداد فى الكاريبى، بعد أن قضى ثلثى عمره خلف القضبان.

الضحية ربة منزل، ولا تختلف عن أى زوجة من الطبقة المتوسطة فى الحى اللندنى الشهير، باستثناء أنها زوجة إليك مكاى، نائب رئيس شركة «نيوز ليمتد» المملوكة لقطب الإعلام الأسترالى الشهير، روبرت مريدوخ. وقيل إن الخاطفين كانوا يستهدفون خطف «آنا» زوجة الأخير، لكنهم أخطأوا الهدف. غير أن الفيلم الوثائقى أكد أنهم طلبوا فدية قيمتها مليون جنيه إسترلينى من عائلة ماكاى، باتصالات تليفونية أو بخطابات. ورأينا صورًا من تلك الخطابات حصلت عليها جوانا بارثولوميو، مخرجة الفيلم، من ابنتى الضحية، جنيفر ودايان.

إحدى الابنتين تجاوزت السبعين والأخرى فى الثمانين، وما زال لغز اختفاء والدتهما يؤرقهما، خاصة بعد أن رجّح التحقيق، أو الفيلم الوثائقى، أن الشرطة البريطانية كانت مرتبكة وارتكبت أخطاء عديدة، تحت ضغط الرأى العام ورغبتها فى إغلاق ملف القضية بسرعة. كما أكدت بارثولوميو، التى نشأت فى منطقة وقوع الجريمة، أنها ظلت تحقق فى القضية، لمدة ٣ سنوات، ولم تجد إجابات على كثير من الأسئلة.

حوادث الاختطاف قديمة طبعًا، لكنها كانت استثناءات، ولم تصبح ظاهرة إلا خلال فترة الانفلات الأمنى، التى أعقبت سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واستمرت خلال فترة حكم الإخوان. إذ تقول الأرقام إن ٨٥٦ جريمة خطف تم الإبلاغ عنها سنة ٢٠١٢، إضافة إلى حالات كثيرة لم يتم إبلاغ الأمن عنها خوفًا على أرواح المخطوفين. ولعلك تتذكر أن مندوب تلك الجماعة الضالة فى قصر الرئاسة، طالب ذات مرة بالحفاظ على «سلامة الخاطفين والمخطوفين». وبالتدريج، تراجعت هذه الجرائم بشكل ملحوظ بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ نتيجة جهود الأجهزة الأمنية، التى بلغت مستوى احترافيًا غير مسبوق مع حادث الطفل زياد.

فور الإبلاغ عن اختطاف الطفل، قام فريق أمنى، بإغلاق كل المخارج والمداخل المحيطة بمكان الاختطاف، وتتبع خط سير الخاطفين عبر أكثر من ٤٧ كاميرا مراقبة، وخلال ساعات، تم إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابى، وأعيد الطفل إلى أهله سالمًا. وللزميلين شريف عبدالغنى وحسام فوزى جبر، اللذين تابعا الحادث لحظة بلحظة، قال والد زياد إن الخاطفين «تواصلوا معه لطلب فدية، وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية وعدته بأن يكون نجله فى منزله فى أقل من ٤٨ ساعة، وبفضل الله تم تنفيذ الوعد».

لا نقارن طبعًا بين أداء الشرطة المصرية الآن، وأداء الشرطة البريطانية منذ نصف قرن. فقط، نشير إلى أن العقوبة هناك، كانت السجن مدى الحياة، بينما ظلت العقوبات هنا غير رادعة، حتى تم تعديل المواد ٢٨٣ و٢٨٩ و٢٩٠ من قانون العقوبات، سنة ٢٠١٧، وصارت عقوبة «كل من خطف بنفسه شخصًا بالإكراه يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرين سنة، وإذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف». ومنذ أسبوعين عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، ثلاثة متهمين اختطفوا مواطنًا، بمدينة ١٥ مايو، وطلبوا فدية لإطلاق سراحه. يبدو أن تلك العقوبات غير رادعة، وإلا ما استمرت هذه الجريمة، غير المصرية، التى صارت عوائدها أكبر من عوائد السطو المسلح والتجارة فى المخدرات. فهل يكون الإعدام، فى كل الحالات، هو الحل؟.