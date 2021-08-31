«إيجيبت فورود»: الولايات المتحدة تقدر دور مصر فى تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب

قال موقع «إيجيبت فورود» إن الولايات المتحدة تقدر دور مصر على المستوى الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك جهودها في تأمين حرية الملاحة بالشرق الأوسط.

ونقل «إيجيبت فورود» عن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط «دانا سترول» شهاداتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس خلال أغسطس، وتأكيد بلادها أن التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب هو أمر هام جدًا بالنسبة للولايات المتحدة وأن جيشي البلدين في تعاون شبه دائم من خلال المناورات العسكرية لتبادل الخبرات.