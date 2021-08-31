الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«إيجيبت فورود»: الولايات المتحدة تقدر دور مصر فى تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب

إيجيبت فورود
إيجيبت فورود

قال موقع «إيجيبت فورود» إن الولايات المتحدة تقدر دور مصر على المستوى الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وكذلك جهودها في تأمين حرية الملاحة بالشرق الأوسط. 

ونقل «إيجيبت فورود» عن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط «دانا سترول» شهاداتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس خلال أغسطس، وتأكيد بلادها أن التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب هو أمر هام جدًا بالنسبة للولايات المتحدة وأن جيشي البلدين في تعاون شبه دائم من خلال المناورات العسكرية لتبادل الخبرات.

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