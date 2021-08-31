الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ رئيس زامبيا الجديد بالفوز فى الانتخابات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية زامبيا هاكيندى هيشيليما.

 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تقدم بالتهنئة للرئيس الزامبي على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدًا حرص مصر على دعم زامبيا من خلال تعزيز أطر التعاون الثنائي، لا سيما على مستوى الاستثمار والتبادل التجاري، ودفع محاور التنمية في زامبيا.
وأكد الرئيس الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس هيشيليما في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيدًا في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي وعلى المستوى القاري.
من جانبه؛ عبر الرئيس الزامبي عن امتنانه لتهنئة الرئيس بفوزه في الانتخابات، مشيدًا بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، ومعربًا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلعه لدعم مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المستهدفة ببلاده، استمرارًا للدعم المصري المتواصل منذ استقلال زامبيا وحتى الآن، خاصةً في ظل وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد الرئيس الزامبي بالدعم المصري المقدم لمواجهة أزمة فيروس كورونا في زامبيا، إلى جانب برامج بناء الكوادر الزامبية في مختلف المجالات، مؤكدًا في هذا الإطار اهتمام بلاده بجذب الاستثمارات المصرية، لا سيما في قطاعات الزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والثروة السمكية.

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وائل لطفي

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