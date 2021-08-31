الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير روسي: موسكو ستبدأ الإبحار بـ«الملاحة الشمالي» خلال 5 سنوات

الإبحار بـ«الملاحة
الإبحار بـ«الملاحة الشمالي

قال وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي أليكسي تشيكونوف، إن بناء أسطول من كاسحات الجليد الحديثة سيساعد في إطلاق الملاحة على مدار العام على الممر الملاحي الشمالي.

وأضاف الوزير في تصريحات له: «نطاق نشاط ممر الملاحة الشمالي يتزايد باستمرار، وأعتقد أننا سنبحر طوال العام عبر الممر خلال 5 سنوات».

وتابع: «يجب أن تساعدنا كاسحات الجليد وسفن الجليد الجديدة الأخرى في هذه المسألة»، مشيرا إلى أن ممر الملاحة الشمالي لن ينجح ما لم يتم إطلاق خط حاويات منتظم من الشرق الأقصى إلى مورمانسك أو سان بطرسبرج.

وشدد على أن الهدف الاستراتيجي هو زيادة عمليات الشحن من خلال تكثيف وتعزيز كفاءة الشحن الروسي على طول الممر الملاحي.

 

الخارجية الشرق الأقصى كأس روسيا اليوم القطب الشمالي الممر الملاحي البحر محطة الفضاء محطة فضاء

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