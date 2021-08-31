وزير روسي: موسكو ستبدأ الإبحار بـ«الملاحة الشمالي» خلال 5 سنوات

قال وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي أليكسي تشيكونوف، إن بناء أسطول من كاسحات الجليد الحديثة سيساعد في إطلاق الملاحة على مدار العام على الممر الملاحي الشمالي.

وأضاف الوزير في تصريحات له: «نطاق نشاط ممر الملاحة الشمالي يتزايد باستمرار، وأعتقد أننا سنبحر طوال العام عبر الممر خلال 5 سنوات».

وتابع: «يجب أن تساعدنا كاسحات الجليد وسفن الجليد الجديدة الأخرى في هذه المسألة»، مشيرا إلى أن ممر الملاحة الشمالي لن ينجح ما لم يتم إطلاق خط حاويات منتظم من الشرق الأقصى إلى مورمانسك أو سان بطرسبرج.

وشدد على أن الهدف الاستراتيجي هو زيادة عمليات الشحن من خلال تكثيف وتعزيز كفاءة الشحن الروسي على طول الممر الملاحي.