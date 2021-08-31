11 سبتمبر.. حفل زاب ثروت وساري هاني في ساقية الصاوي

يستعد الفنان زاب ثروت لإحياء حفل غنائى بمشاركة الموزع الموسيقى سارى هانى، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر بقاعة النهر فى السابعة والنصف مساءً بساقية عبد المنعم الصاوى وذلك ضمن برنامج حفلات الساقية لشهر سبتمبر، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور الذي يحب زاب ثروت خاصة أنه يتميز بلون غنائي مختلف ويقدم الراب بطريقتة الخاصة.

كانت أول ألبومات زاب ثروت الغنائية عام 2018 بمشاركة عدد كبير من المطربين.

يشار إلى أن زاب ثروت أصدر أول ألبوماته في أبريل 2018 وكان يحتوى على 9 أغاني وحقق أكثر من 35 مليون مشاهدة على اليوتيوب و جميع أغانى الألبوم مصورة فيديو من ضمنها 8 مشاركات مع حمزة نمرة , محمود العسيلى , أمير عيد , احمد شيبه , طارق الشيخ , هانى الدقاق , إنجى نظيف , شريف الهوارى , وأخيراً سارى هانى" وهو مؤسس الموسيقى في جميع أغانى الألبوم ويعد سارى من أنجح الموسيقيين فى مصر وخارجها.

ـ بداية مشوار زاب ثروت في الراب

ويذكر أن زاب ثروت مغني راب وهيب هوب مصرى بدأ مشواره عام 2009 وكانت بدايته القوية مع فريق كايروكى فى أغنية "اثبت مكانك" وأصدر زاب أكثر من 20 أغنية فردية ومشتركة مع أكثر من مطرب وفرقة علي رأسهم عايدة الايوبي, كايروكي , أسفلت, محمود العسيلى , أسامة الهادى , شيرين عمرو , منة حسين , أمينة خليل وغيرهم.

ـ حفل زاب ثروت وكايروكي في العالمين

ويستعد زاب ثروت لمشاركة فريق كايروكى في حفلهم الغنائي في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 3 من شهر سبتمبر المقبل وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف أماكن السهر احتفالاً بموسم الصيف ويعد هذا الحفل هو الأول لكل من كايروكي وزاب ثروت في موسم الصيف بمدينة العالمين.