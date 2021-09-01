إزالة 6 عقارات جديدة بعزبة أبو قرن وتسكين 22 أسرة مستحقة بمدينة معا

أعلن حي مصر القديمة، إخلاء ٦عقارات بتاريخ اليوم وتسكين ٢٢ أسرة جديدة مستحقة من أبناء العزبة بمدينة “معا”.

وأشار حي مصر القديمة، في بيان له، إلى أنه مستمر في العمل بالمنطقة حتى تمام الانتهاء من إزالتها بالكامل وتوفير المساكن الآدمية لقاطنيها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وكانت قد أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لموقع إزالات عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة؛ لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على آخر مستجدات الإزالة وما تم من نسبة التنفيذ بموقع الإزالات والوقوف على جميع الأعمال وتذليل أي مشاكل أو عقبات إن وجدت.

والتقت النائبة باللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، وشرح ما تم خلال الأيام الماضية من أعمال وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الإزالات والتسكين.

كما تواصلت مع المواطنين واستمعت إلى استفساراتهم حول ما يتم من أعمال إزالات وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة مجهزة بمشروع معا بحي السلام أول.

وتشتمل الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، على تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، إضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية فى قلب القاهرة، كالتي يتم إنشاؤها فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة تقترب من الـ٥٠٠ فدان، تحتوى على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.