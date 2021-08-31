الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم إلغاء قيود الإغلاق.. أطباء بريطانيا يرفضون مقابلة مرضاهم بشكل مباشر

الخدمات الصحية في
الخدمات الصحية في بريطانيا

تظهر الأرقام الجديدة أن الأطباء يرون نصف مرضاهم فقط بشكل شخصي، وفقا لما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولم تعد الاجتماعات وجهًا لوجه للعديد من الأشخاص في إنجلترا على الرغم من انتهاء قواعد الإغلاق في أغسطس.

وفي شهر يوليو الماضي، كان 57 % فقط - 14.6 مليون - من مواعيد الطبيب العام في جميع أنحاء إنجلترا تتم وجهاً لوجه، و 10 ملايين آخرين، أو 39 في المائة، كانوا على الهاتف، مع 900 ألف زيارة منزلية ومكالمات فيديو.

قبل الوباء، كان حوالي ثمانية من كل عشرة مواعيد يتم إجراؤها شخصيًا في عيادة ويحذر النقاد من أن المرضى سيعانون إذا لم يتم إعادتهم.

وقال جوناثان أشوورث، وزير صحة الظل "يمكن أن يعني عدم تشخيص مرض خطير، من الضروري أن يطرح الوزراء خطة إنقاذ NHS بالموارد والموظفين لضمان حصول كل من يريد موعدًا مع طبيب عام وجهًا لوجه على موعد على الأقل".

وتظهر الأرقام أن المجلس الصحي في Castle Point و Rochford، قد أجرى ، 73 في المائة من الاستشارات وجهاً لوجه ، تليها 72 في المائة في نورث تينيسايد.

ولكن ساوث سيفتون، في ميرسيسايد، نجح في تحقيق 45 في المائة فقط بينما بلغ العمل العيادات في سالفورد وجنوب شرق لندن 47 %.

وقال البروفيسور مارتن مارشال، رئيس الكلية الملكية للأطباء الممارسين: "الوباء لم ينته بعد ولا تزال هناك حاجة إلى تدابير الحذر والسيطرة على العدوى في الممارسات".

وألغت الحكومة البريطانية، كافة قيود الاغلاق يوم ١٩ يوليو الماضي لتعود الحياة لطبيعتها في جميع انحاء المملكة المتحدة، إلا أن العمل لم يعد كما كان، فمازال عشرات الآلاف من الموظفين يعملون من المنزل، كما أن المستشفيات والأطباء لم تعود للعمل بمعدلاتها الطبيعية.

الأطباء إغلاق كورونا عيادات المملكة المتحدة امراض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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