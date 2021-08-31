الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 307 رحلة دوية بمطار القاهرة غدًا

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي غدًا 307 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية، لنقل نحو 40 ألف راكب بمختلف الجنسيات في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا.

وتواصل السلطات المختصة بمطارالقاهرة الدولي اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

مطار القاهرة الدولي تنشيط الحركة السياحية الدولية وزارة الطيران المدني الاجراءات والتدابير الاحترازية الإياتا منظمة الصحة العالمية

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