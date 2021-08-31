الأمم المتحدة: ملتزمون بالبقاء في ​أفغانستان​ رغم مغادرة الجيوش الأجنبية

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​ستيفان دوجاريك​، اليوم، أنهم ملتزمون بالبقاء في ​أفغانستان​ رغم مغادرة الجيوش.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تواصل توزيع المساعدات في أفغانستان وهناك حاجة لمزيد من الموارد.

يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وكان اخرها الجيش الامريكي.

و أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في وقت سابق، أن الأسلحة والطائرات التي تركت في أفغانستان تم تعطيلها وأصبحت غبر صالحة للاستخدام قبل مغادرة القوات الأمريكية.

وأشار كيربى إلى أنهم حرصوا على نزع السلاح، وجعل جميع المعدات الموجودة في المطار وجميع الطائرات والمركبات غير صالحة للاستخدام.

وتابع كيربى "الشيء الوحيد الذي تركناه قابلا للتشغيل هو شاحنتي إطفاء ورافعات شوكية حتى يبقى المطار أكثر فاعلية".