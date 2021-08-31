رخصة سمية: أخصائي نفسي يؤكد صعوبة تطبيق اختبار الإنجاب قبل الزواج

يعتبر تكوين الأسرة علامة فارقة في حياة الكثيرين ويمكن أن يصبح في أحيان أخرى أمرًا مرهقا، لاسيما وأن بعض الآباء يعانون من اعتلال الصحة العقلية، الذي يؤدي بدوره إلي تأثير سلبي على الأطفال.

وأثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بعدما نشرت تغريدة على تويتر تقول: "أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أم لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟

أضافت سمية: “اللي يسقط في الامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم”.

استشاري نفسي: مطلب صعب تحقيقه

بدوره، علق جمال فرويز، استشاري التحليل النفسي على هذا الأمر قائلاً: "جزء من أسباب الطلاق المشاكل التي تعد الاضطرابات النفسية جزءًا منها، لكن ليس جميعها، وتؤثر هذه الاضطرابات النفسية بشكل أكيد علي الأولاد، موضحًا أن غالبية الأشخاص لا يعترفون بأن لديهم مشاكل نفسية قبل الزواج وعدد قليل منهم فقط مَن يعترف بهذا الأمر ويطلب المساعدة.

أضاف فرويز أن المرض النفسي لا يشكل وصمة عار وجميع الأشخاص لديهم اضطراب نفسي بدرجة معينة، لكن هناك بعض الاضطرابات النفسية التي تتطلب المتابعة والعلاج لأنها قد تؤثر بشكل سلبي علي الأولاد.

مشروع مودة للحد من مشكلات الطلاق

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع مودة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة؛ للحد من معدلات الطلاق والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري، وكان ارتفاع معدلات الطلاق ووجود خلل ظاهر في المجتمع هو ما جعل رئيس الجمهورية يناقش هذه الظاهرة ويبحث مع حكومته كيفية حلها خلال المؤتمر السادس للشباب.