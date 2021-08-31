الذكرى 15 لرحيل الأسطورة.. تعرف على مسيرة محمد عبد الوهاب الرياضية

حلت اليوم الثلاثاء، ذكري وفاة محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأول، والذي فارق الحياة تارك لنا إنجازاته التي قدمها في عالم الساحرة المستديرة.

فهو اللاعب الأيسر للنادى الأهلى ومنتخب مصر، حيث ترك عالمنا في صغر سنه، بعد إصابته بـ أزمة قلبية أثناء التدريبات التي كان يمارسها صباحا، داخل استاد مختار التتش، فتاريخ عبدالوهاب متوج بالعديد من البطولات والانجازات.

ميلاده

ولد محمد عبد الوهاب بمحافظة الفيوم في أكتوبر 1983، والتحق ناشئى الألمنيوم التابع لـنجع حمادى، وبعدها انضم لـ منتخب الشباب تحت رعاية المعلم حسن شحاتة.

بداية مسيرته مع الأهلي

التحق عبد الوهاب بالأهلى خلال الفتره من 2004 لـ ٢٠٠٥ ومكث في النادي موسمين وبعدها سافر للإعارة، لكنه لم يؤدِ اللعب باحترافية فى بداية مشواره ووجود اللاعب "جيلبرتو" خلال هذه الفتره، لذلك لم يتمكن من المشاركة سوي دقائق معدوده في نهاية كل مباراة.

مكافأة جيلبرتو لـ عبدالوهاب

حالف الحظ عبدالوهاب بعد إصابة جيلبرتو فى مباراة الأهلي والنجم الساحلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2005 وابتعاده عن اللعب، ما دفع عبدالوهاب للعب وإظهار نفسه كبديل، لجيلبرتو، وبعدها انتهز عبدالوهاب فرصة غيابه.

وقدم اللعب بكل مهار وفور نزوله لأرض الملاعب صنع هدف، أحرزه أسامة حسنى هدفاً من بين ثلاثية الأهلى يومها، ونال رضي مدربه البرتغالى، واصبح عبد الوهاب لاعبا متميز فى صفوف النادي الأهلى ومنتخب مصر بعد أن شارك فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006.

بطولات عبدالوهاب مع القلعة الحمراء

حصد اللاعب عبد الوهاب مع الأهلى العديد من البطولات ومنها بطولة الدورى مرتين وكأس مصر 2006 والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، شارك في 42 مباراة، واحرز خلالها 6 أهداف.

كلمات عبد الوهاب الأخيرة

قبل وفاة عبدالوهاب كان دائمًا يردد بعض الكلمات بين أصدقائه وبين الجميع والتى ما زالت محفورة فى أذهان الأهلاوية عن عبد الوهاب: "الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدًا.. تلقيت عرضا للاحتراف، لكننى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها".

ذكريات عبدالوهاب المؤثرة بغرفة خلع الملابس

قبل أن يغادر الحياة بيوم واحد كتب ورقه وقام بتعليقها في الغرفة قائلا: "لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة"، وكان ينتابة شعور مغادرة الحياه فكان يخبر زملاءه دائما أنه سيرحل عن الحياة قريبا مثل صديقه أحمد وحيد الذى توفى قبل أيام من وفاته.