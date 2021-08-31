رئيس جامعة دمياط يتفقد مراكز تلقيح 35 ألف طالب

تفقد الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة، برفقة الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للقاح، وهم عبير المغاوري وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع منسق طبي داخلي، وجمال الزيني مدير الإدارة الطبية منسق طبي خارجي، وعادل مسعد إبراهيم، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية منسق إداري، ومحمد المسلماني القام بعمل مدير مركز التقنية منسق تقني.

وتابع الطالب محمد أحمد عيسى، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أعمال الإعداد والتجهيز لمراكز ونقاط تلقي لقاح فيروس كورونا، والتي تجري على قدم وساق بهدف تطعيم ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وانتهى العمل بمركز تطعيم حرم الجامعة الجديد، والذي يختص باستقبال منتسبي كليات: التربية الرياضية، الهندسة، الحقوق، الآثار، التمريض، الحاسبات والمعلومات، أعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية الطب.

بينما انتظم العمل وشرف على الانتهاء بمركز تطعيم كلية التربية والذي يختص باستقبال منتسبي كليات: العلوم، التربية، التربية النوعية، فيما انتهت أعمال الإعداد والتجهيز بمركز تطعيم كلية التجارة والذي يختص باستقبال منتسبي كلية التجارة.

كما أنه جار الانتهاء من أعمال الإعداد والتجهيز بمركز تطعيم كلية الفنون التطبيقية، والذي يختص باستقبال منسوبي كليات: الفنون التطبيقية، الزراعة، الآداب.

كما تفقد رئيس الجامعة التدريب الذي ينفذه الفريق الطبي والتقني الذي أوفدته مديرية الصحة والسكان، ويتلقاه عدد من أعضاء الهيئة المعاونة بكليتي الطب والتمريض وأعضاء الإدارة الطبية وأعضاء الجهاز الإداري، حيث يعد هذا التدريب تدريبًا تقنيًا وعمليًا لتنفيذ منح منتسبي الجامعة لقاح فيروس كورونا.

وتهيب إدارة الجامعة على جميع منتسبي الجامعة الذين لم يسجلوا بعد على الرابط: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration بضرورة التسجيل واختيار خانة الوظيفة "العاملين في الجامعات" أو "طالب جامعي"، والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند التوجه لمركز التطعيم، وسيتم قريبًا الإعلان الكامل عن تفاصيل وجدول ومواعيد تلقي اللقاح لمنتسبي الجامعة بالكامل.