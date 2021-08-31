افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى بالمجان بأسيوط (صور)

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الثلاثاء، أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية والتوعية لمرضى القدم السكري غير القادرين بصعيد مصر بالمجان.

جاء ذلك بمستشفى طب الأزهر الجامعى بأسيوط ضمن مبادرة "قدم صحيح" التي أطلقتها مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، بالتعاون مع جامعة الأزهر تحت رعاية رئاسة الوزراء وبإشراف وزيرة التضامن، وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية طب الأزهر بأسيوط والدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفي، وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير والدكتور أحمد صالح مسئول القطاع الطبي لمؤسسة صناع الخير وأيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط ونفيسة عبدالسلام، مسئول المشاركة المجتمعية لمبادرة حياة كريمة بأسيوط وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد كبير من قيادات وأساتذة جامعة الأزهر بأسيوط.

افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه غرفة رعاية مرضى القدم السكرى، واستمع الى شرح من عميد كلية الطب لإنشاء الغرفة بمستشفيات طب الأزهر بأسيوط، والذى يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الازهر وصناع الخير، والذى يتضمن تعاون الجهتين في تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماماً لمرضى القدم السكرى غير القادرين ما يدعم الحماية من بتر القدم، وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى كل هذا من خلال تجهيز الغرفة والإعداد الجيد لإطلاق حملات التوعية الموسعة، كما اطمان المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بالغرفة وتابع تقديم العلاج والدعم لهم.

كما شارك المحافظ ونائب رئيس جامعة الأزهر فى الندوة التوعوية "طرق الوقاية من مرض القدم السكرى"، والتى يتم تنظيمها ضمن فعاليات مبادرة القدم السكرى.

افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري

وأشاد المحافظ، خلال كلمته، بجهود جامعة الأزهر فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة والمشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وخاصة التعاون المثمر مع مؤسسة صناع الخير لافتتاح غرفة رعاية مرضى القدم السكرى بمستشفيات جامعة الأزهر لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالى المحافظة، لافتا الى التعاون بين المحافظة وفرع جامعة الأزهر بأسيوط ومديرية الصحة فى تنظيم القوافل الطبية التى استهدفت بعض القرى مثل قرية النواورة بمركز البدارى والاستعداد لاستهداف بعض قرى المحافظة الاكثر احتياجا، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاطلاقه المبادرة الكريمة "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة والتى تستهدف فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى 7 مراكز باجمالى 149 قرية و894 تابعا لتطويرها فى كافة القطاعات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعيا المولى العلى القدير أن يحفظ مصرنا الغالية جيشا وشعبا وقيادة مرددا عبارة "تحيا مصر .. تحيا مصر" وسط ترديد من كافة الحضور.

افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري

من جانبه، وجه نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى الشكر لمحافظ أسيوط ولمؤسسة صناع الخير على الدعم والتعاون المستمر لانجاح المبادرات الرئاسية فى كافة القطاعات وبخاصة قطاع الصحة، ناقلاً تحيات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للمحافظ وللحضور والقائمين على الفعالية، كما نقل تحيات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر لكافة الحضور.

افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري

تم خلال الندوة إهداء درع جامعة الأزهر للمحافظ؛ تقديرًا لجهوده فى دعم وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكافة قرى ومراكز المحافظة ورعايته للمبادرات الرئاسية واهداء درع الجامعة لمؤسسة صناع الخير؛ تقديرًا لجهودها فى خدمة القطاع الصحى بالمحافظة.

افتتاح أول غرفة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري