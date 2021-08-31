الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: انتهاء الموجة الثالثة لكورونا فى البلاد

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - إن وكيل وزارة الصحة أكد لمجلس الوزراء وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا، مبينا أن وكيل وزير الصحة دعا المؤسسات الحكومية إلى تقديم طلب فتح منافذ تلقيحية لتطعيم موظفيها.

وأضاف أن عمليات التلقيح في تصاعد كبير، وتم افتتاح منافذ صغيرة بالمؤسسات الحكومية لتطعيم الموظفين.

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