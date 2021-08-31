الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بن زايد وأوستين يبحثان التعاون العسكري بين الإمارات وأمريكا

بن زايد وأوستين
بن زايد وأوستين

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، علاقات التعاون في الشئون الدفاعية والعسكرية وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب أوستين عن شكره وتقديره للدعم الهام الذي قدمته الإمارات إلى بلاده في عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى الأجانب والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة، مشيرا إلى أن التسهيلات التي قدمتها الإمارات عبر مطاراتها وأراضيها كان لها أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء. 

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وائل لطفي

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