عرض «لوميير تاني مرة» في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الاحتفال بمرور ١٢٥ عاما على أول عرض سينمائي في مصر والذي أقيم بالإسكندرية في مقهى "زواني" يوم ٦يناير ١٨٩٦ بعد أيام من أول عرض في العالم في "الجرايد كافية" في باريس في ٢٥ديسمبر ١٨٩٥وكان فيلما صامتا للأخوين لوميير، وذلك في الدورة الـ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ سبتمبر الجاري حتى ١ أكتوبر المقبل.

ومن جانبه؛ قال الناقد السينمائي الأمير أباظة، إن المهرجان سيعرض في الاحتفال الفيلم الوثائقي "لوميير تاني مرة" إخراج أحمد عاطف وإنتاج صندوق التنمية الثقافية لما يتضمنه من وثائق نادرة مزج فيها المخرج بين مشاهد قديمة صورها لوميير في بدايات القرن التاسع عشر ليقوم بتصويرها مرة أخرى في نهايات القرن العشرين.

الفيلم أنتجه صندوق التنمية الثقافية بمناسبة الاحتفال بمئوية السينما عام ١٩٩٥ وعرض وقتها في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى وهو يعرض رؤيته لمصر بين القرنين نهاية القرن التاسع عشر ونهاية القرن العشرين .

كما يشهد حفل الافتتاح الذي يخرجه ابن الإسكندرية المخرج المسرحي محمد مرسي الاحتفال بمرور ١٢٥عاما على دخول السينما إلى مصر من خلال اسكتش غنائي استعراضي.

وأعلنت في وقت سابق إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بعضوية المخرجة أنعام محمد علي، والفنان خالد زكي والكاتب عاطف بشاي، ومن المقرر أن يقوم الإعلامي د.عمرو الليثي بتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل افتتاح الدورة ٣٧ المزمع إقامته في ٢٥ سبتمبر المقبل، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية.

وجاءت الجائزة الأولى من نصيب سيناريو فيلم "سينما كايرو" للكاتب كريم جورج إلياس وقيمتها 17 ألفًا و500 جنيه، والجائزة الثانية كانت من نصيب سيناريو فيلم "بلوك د" للكاتب جورج لمعي وقيمتها 12 ألفا و500 جنيه، أما الجائزة الثالثة لسيناريو فيلم "ضحكي ودموعي وسنيني السودة" للكاتب مينا نصر وقيمتها 10 آلاف جنيه.