نجح رجال وزارة الداخلية في ضبط القائم على إدارة منظومة اتصالات غير مرخصة لخدمات الإنترنت بالجيزة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تنظيم الإتصالات.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة "له محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية") بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وذلك بمحل إقامته بمحافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم بمحل إقامته وأمكن ضبطه وبالتفتيش عثر على (54 راوتر "ماركات مختلفة" – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 28 سويتش "مختلف الأنواع" - 13نانو إستيشن – 3 أجهزة ربط ميكرويف – 2 سيرفر)، وبمواجهته أقر بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهرياً.



تم إتخاذ الإجراءات الاقانونية.

مهام مباحث المصنفات

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أوبصريًا أومقروءً، وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث أن مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية “الجات”، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.

ما هى قضية المصنفات؟

تتثمل القضية الرئيسية لمباحث المصنفات الفنية، فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ووفقًا للاتفاقيات الدولية والتعهدات الناشئة عنها، وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والملكية الفكرية هى كل نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وعلامات تجارية، والأدبيات العلمية والأدبية، ولذلك يتم الحفاظ عليها تقديرًا للإبداع وحماية لحقوق أصحابها، وفي حال مخالفة حقوق الملكية الفكرية فإنك معرض للملاحقة من مباحث المصنفات الفنية، وهي نصيحة مهمة يجب أن تعرفها.

ما هي مهمهات مباحث المصنفات؟

تعمل مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتي يتم إثباتها من خلال التسجيل فى الشهر العقارى أوبراءات الاختراع أوبرقم إيداع بالنسبة للكتب، وكذلك الإنتاج ونشر الإبداع يعطى الأحقية لصاحبه باعتباره أول من نشره.

وتقوم مباحث المصنفات الفنية للحفاظ على الملكية الفكرية من خلال حملات يومية مستمرة، تشنها الإدارة على الأماكن والجهات التى تسرق الملكية الفكرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، وكذلك وزارة الاتصالات، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

يمكن لمباحث المصنفات الفنية، التدخل فى المضمون فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان من شأن مضمون العمل المساس بالأمن القومى، حيث يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للحفاظ على حقوق الآخرين، ويتم عرض الواقعة على النيابة العامة، ولحماية الملكية الفكرية تضم مباحث المصنفات الفنية قسمين الأول لإدارة المصنفات الفنية، والثاني لإدارة المطبوعات، كما أن مباحث المصنفات الفنية تتابع ما يعرض على المقاهي من حيث حصوله على تصريح من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الثقافة، وذلك لحفظ حقوق القنوات المشفرة، كما تبحث إدارة مباحث المصنفات الفنية البلاغات الخاصة بسرقة الأفلام والكتب، وبرامج الكمبيوتر، ويتم فحص البلاغات وعرضها على النيابة العامة.

المصنفات وشبكات النت

يأتي من ضمن اختصاصات مباحث المصنفات الفنية فحص البلاغلات الخاصة بسرقة برامج الكمبيوتر وشبكات الإنترنت، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في كل ما يتعلق بالكمبيوتر والإنترنت، وملاحقة سرقة الكتب والأفلام وغيرها من المواد، وعرضها بدون تصريحها على الإنترنت.