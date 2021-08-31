رئيس وزراء العراق: الأوضاع مهيأة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن كل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، داعيا إلى المشاركة الواسعة والفاعلة.

وقال الكاظمي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - "نجحنا في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكانت أصداؤه كبيرة محليًا وإقليميًا وعالميًا".

وأضاف "هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل وفق المصالح المشتركة"، مشددا على أن "العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات".

وتابع، "لا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة".

وأشار الكاظمي إلى أنه "ليس غريبًا أن يكون هناك تنافس بين الفرقاء السياسيين، ولكن من الغريب أن يمس هذا التنافس العراق وشعبه"، مؤكدا "لن نجامل على حساب الوطن مهما كان الثمن".. وأضاف، "نخطو بالاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحققنا تقدما كبيرا في هذا الملف، رغم التدخلات السياسية".

وقال رئيس الوزراء العراقي " نريد أن نؤمن مستقبل العراق بعيدًا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة، حيث بدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".

في سياق آخر، ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مواقف النمسا الداعمة لبلاده في مختلف المجالات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، أن ذلك جاء خلال لقاء حسين اليوم مع نظيره النمساوي ألكساندر شالنبيرج، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين بغداد وفيينا.