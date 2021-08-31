روسيا تبدأ الإبحار على مدار العام عبر ممر الملاحة الشمالي في غضون 5 سنوات

أعلن وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي، أليكسي تشيكونوف، أن بناء أسطول من كاسحات الجليد الحديثة سيساعد في إطلاق الملاحة على مدار العام عبر الممر الملاحي الشمالي.

وقال تشيكونوف - لصحيفة (أر.بي.كا.) الاقتصادية الروسية اليوم الثلاثاء - "يتزايد نطاق نشاط ممر الملاحة الشمالي باستمرار، وأعتقد أننا سنبحر على مدار العام عبر الممر خلال 5 سنوات".

وأضاف: "يجب أن تساعدنا كاسحات الجليد وسفن الجليد الجديدة الأخرى في هذه المسألة"، مشيرًا إلى أن ممر الملاحة الشمالي لن ينجح ما لم يتم إطلاق خط حاويات منتظم من الشرق الأقصى إلى مورمانسك أو سان بطرسبرج.

وشدد الوزير الروسي على أن الهدف الاستراتيجي هو زيادة عمليات الشحن من خلال تكثيف وتعزيز كفاءة الشحن الروسي على طول الممر الملاحي.

يُذكر أن ممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي.

وتخطط روسيا لاستخدام الممر في تصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة أن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي طريقًا تجاريًا رئيسيًا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.