برلماني: هدية السيسي لطفل المحلة بعد تحريره رسالة «إنسانية وأبوية»

قال النائب شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، إن إرسال الرئيس السيسي، هدية إلى طفل المحلة الذي نجحت وزارة الداخلية في تحريره من يد خاطفيه بعد أقل من 24 ساعة من خطفه، يؤكد إنه حريص على أبنائه من الطلاب وأن سيادته على متابعة تامة لكل ما يشغل الرأي العام في البلاد.

وأشار أبو زيد في بيان له اليوم، إلى هدية الرئيس السيسي والتي قدمها أعضاء حزب مستقبل وطن، إلى أهل الطفل زياد وتمثلت في "عجلين" فداءًا لتحريره من يد خاطفيه وجهاز لاب توب، موضحا إنها لمسة إنسانية هائلة من الرئيس السيسي لزياد ولإسعاد أسرته بعد تحريره.

وشدد عضو مجلس النواب، على رفضه التام واستنكاره لجرائم خطف الأطفال، والتي تقوم بها بعض التشكيلات العصابية، داعيًا إلى سن قوانين مغلظة لمواجهة هؤلاء المجرمين، مشيدًا بالدور الهائل الذي بذلته أجهزة الأمن خلال ساعات قليلة في التوصل لخاطفي طفل المحلة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأضاف شحاته أبو زيد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك جهازًا أمنيا يقظا ومدربًا والشرطة المصرية على كامل الكفاءة والاستعداد، للتعامل مع مختلف ألوان الجريمة، بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار التدريب والتعامل مع مختلف تحديات العصر الأمنية.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، فى العثور على الطفل “زياد أحمد البحيري” والمختطف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى_ المنصورة”، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات.

وذلك عقب اختطافه بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.