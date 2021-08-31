الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع كوريا الجنوبية خلال زيارته الرسمية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سوه ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدًا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كل المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكورى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع كوريا الجنوبية القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

الرئيس السيسي: مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

«الخردة كلمة السر».. كيف خطط المتهمون بخطف طفل المحلة لجريمتهم؟

إجراءات جديدة من «التعليم» لمواجهة كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"يحمل 3 رسائل".. ما هي دلالات لقاء بيني جانتس وأبو مازن؟

الكابينت الإسرائيلى يعقد اجتماعًا مفاجئًا

إسرائيل تسجل 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا