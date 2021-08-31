الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع كوريا الجنوبية خلال زيارته الرسمية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سوه ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنت مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدًا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كل المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكورى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.