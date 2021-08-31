منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لا خطط لنشر قوات في أفغانستان

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تلتزم بسياسة دفاعية ولا تخطط لنشر قواتها في أفغانستان.

وقال زاس- في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن هذه المخاوف من نشر قوات تابعة للمنظمة لا أساس لها على الإطلاق، فمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة عسكرية سياسية دفاعية بحتة يمكنها نشر قوات دفاعية فقط داخل منطقة مسئوليتها"، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت المنظمة تخطط لنشر قوات في أفغانستان.

يُشار إلى أنه بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهاء عمليتها العسكرية الأمريكية في أفغانستان وبدء انسحاب قواتها، شرعت حركة طالبان في هجوم ضد قوات الحكومة الأفغانية، وفي 15 أغسطس سيطرت عناصر طالبان على العاصمة الأفغانية كابول وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني استقالته.

وتقوم الكثير من الدول بإجلاء رعاياها وموظفي السفارات والأفغان الذين عملوا لديها، وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإجلاء الروس ومواطني دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا.