الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البطوطي»: الحجوزات لمصر من السوق الألماني بدأت في التعافي التدريجي

الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية وعضو مفوضية السفر الأوروبية إن الحجوزات لمصر من السوق الألماني بدأت في التعافي التدريجي، وبدء بعض منظمي الرحلات بألمانيا في التخطيط للرحلات الجوية اعتبارا من 3 سبتمبر إلى الغردقة برحلة أسبوعية من كل من مطار دوسلدورف ومطار لايبزج، ومن أكتوبر رحلتين أسبوعيا من المطارين إضافة إلى رحلات مطار فرانكفورت.

وأضاف «البطوطي» في تصريحات صحفية أن الرحلات المباشرة إلى الغردقة، ستطلق الشركات رحلتين أسبوعيتين من مطاري لايبزيجودوسلدورف إلى مطار مرسى علم اعتبارا من 11 سبتمبر.

ومن المقرر اعتبارا من أكتوبر فسيكون الربط الجوي مع مصر من 25 مطار ألماني وبالتالي سوف تلاحظ زيادة حركة السياحة الوافدة من ألمانيا بإذن الله.

وأشار إلى أن دخول  السائحين من ألمانيا إلى مصر حاليا، لا يحتاج من أخذوا اللقاح بالكامل أو من تعافوا من الفيروس إلى اختبار PCR عند الدخول،يجب عليهم فقط تقديم دليل على حالة التطعيم الكاملة بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية، كما يجب أن تتوافق شهادة التطعيم مع قواعدالدولة المصدرة وتحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR-Code.

أما الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاح أو تم تلقيحهم بلقاح لم يتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية، فسيلزم عليهم إجراء اختبار PCR سلبيعند الدخول والذي يجب إثبات أنه لا يزيد عمره عن 72 ساعة (96 ساعة عند الدخول عبر مطار فرانكفورت).

البطوطي تعافى السوق الالمانى تدريجيا تطبيق الإجراءات

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