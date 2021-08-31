بعد ظهور حالات في مصر.. علامات تؤكد إصابة طفلك بـ«متحور دلتا بلس»

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور «دلتا بلس» خاصًة عقب ظهور حالات إصابة لمصريين، وبالتزامن مع انتشر الفيروس في معظم بلاد العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدة خطورته على فئة الأطفال بشكل خاص، وبالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في الشهر سبتمبر الماضي كما هو مقرر لسير العملية الدراسية.

في السياق، تواصلت “الدستور” مع الدكتور سباعي ضياء، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، الذي أكد أعراض سلالة "دلتا بلس" على الأطفال، موضحًا أن للسلالة أعراض واسعة على الأطفال على خلاف السلالات السابقة.

وقال سباعي إن أولى الأعراض التي تبدأ في الظهور هي الصداع الشديد متزامن مع احمرار في العين، متابعًا أن من الأعراض هى آلام في البطن وضيق في التنفس مع شعور بالخمول وانخفاض ضغط الدم" وفي حالة ظهور اي أعراض يجب التوجه للطبيب الفور.

وأكد أن القئ والطفح جلدي من العلامات التي تؤكد الإصابة بسلالة الدلتا بلس، مشيرًا إلى أنه من الضروري أخذ الحذر من وصول الحالة لتك الأعراض ولا بدّ من ملاحظة أي تغيير على حالة الطفل وحال اكتشاف بعض هذه الأعراض، يجب إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وقدم عدد من النصائح التي تكون حماية لطفلك قائلًا:"تجنب الحشود الكبيرة والحفاظ على التباعد الإجتماعي وتجنب الاختلاط بالمرضى أو الدخول في اماكن تتيح التعامل مع المرضى كالمستشفيات والمراكز الصحية غسل يد طفلك بشكل متكرر.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية:" يجب التأكد من تنظيف الأسطح والابتعاد عن لمس الأعين والفم وضرورة العطس في المنديل والتخلص منه فورًا بعد استعمالها مع اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتجديد الهواء بشكل مستمر في المنزل".