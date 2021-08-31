حسين كاظم يتحالف مع الشيطان عمرو يوسف في «وعد ابليس»

يشارك الفنان والإعلامي الشاب حسين كاظم في مسلسل "وعد ابليس" للنجم عمرو يوسف.

ويقدم حسين كاظم خلال المسلسل دور احد افراد العصابة التي يتحالف معها عمرو يوسف وانتهى حسين كاظم من تصوير نصف مشاهده بالعمل حيث جمعته عدة مشاهد بالنجم عمرو يوسف كان آخرها تصوير أحد مشاهد المطاردة.

ويواصل النجم عمرو يوسف تصوير أحداث العمل الدرامي"وعد ابليس" حيث انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده.

تدور أحداث مسلسل "وعد ابليس" خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض

ويجسد عمرو يوسف شخصية رجل يتحالف مع الشيطان وهو من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد مطلع العام الجديد.

وانتهى بطل المسلسل عمرو يوسف من تصوير أكثر من 50% من مشاهد العمل الذي يعيده إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب أكثر من 3 أعوام منذ تقديمه لمسلسل “طايع” الذي عرض بموسم رمضان 2018، وتم تصوير مشاهد المسلسل ما بين مدينة 6 أكتوبر ورمسيس وبعض المناطق المتفرقة بالقاهرة بقيادة المخرج كولين تيج.

مسلسل "وعد ابليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون في المسلسل.

وبسبب العمل الجديد قرر عمرو يوسف تأجيل فيلمه الآخر الذي تعاقد عليه مؤخرًا مع المنتج محمد السبكي لاحتياجه لمزيد من التدريبات والاستعدادات الخاصة من أجل تصوير الفيلم الجديد والذي يحتاج أيضًا لمزيد من الوقت للانتهاء منه.

وأجل الفنان عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "الفارس" بعد أن كان قريبًا على الانتهاء بشكل نهائي من التحضيرات بعد أن تعاقد عليه مؤخرا بدلًا من الفنان كريم عبدالعزيز البطل الأول للفيلم الذي تعاقد عليه قبل 3 سنوات واعتذر عنه بسبب انشغاله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان الفنان عمرو يوسف يستعد للدخول في بطولة سينمائية ضخمة من خلال فيلم "الفارس" لكن تم تأجيله حتى إشعار آخر .