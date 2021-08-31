غياب «أيقونة» الكيرفى.. لماذا تلجأ نجمات الفن إلى إنقاص الوزن؟

تتميز المرأة الكيرفي، بجاذبية خاصة، فقد أصبحت الأجسام الممتلئة والأرداف الـ"كيرفي" إحدى علامات الجمال، فى عالم الموضة، لذا لجأت كثيرات من نجمات هوليوود إلى تنسيق أجسامهن ليصبح "كيرفي"، لكن الوضع اختلف كثيرًا فى مصر، ففى حين تتسابق النجمات حول العالم نحو الجسم الكيرفي، لجأت مجموعة من النجمات المصريات إلى إنقاص أوزانهن بشكل ملحوظ، ليظهرن باجسام أكثر رشاقة، فغابت "أيقونة" الكيرفي.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز نجمات الكيرفي اللواتي لجأن إلى تخسيس أوزانهن.

آيتن عامر

فاجأت النجمة آيتن عامر، جمهورها، بإطلالة جديدة تبدو وقد فقدت كثير من وزنها الزائد، في أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، حين تألقت آيتن بارتداء بنطلون أبيض وجاكت بنفس اللون، وشنطة باللون الوردي، واعتمدت تسريحة شعر منسدل مموج، فاعتمدت آيتن إنقاص وزنها، خاصة بعد زيادته بشكل كبير عقب ولادتها لطفلها الثاني، بعدما اكتسبت حوالي 20 كيلو جراما وزنًا زائدًا.

وكانت آيتن تمثل النجمة "الكيرفي" فى وقت سابق، لكنها قررت خوض تحدى التخسيس، للظهور بجسم أكثر رشاقة، متبعة نظامًا غذائيًا حادًا، لمدة 3 أشهر لخسارة وزنها بمعدل 3 كيلو جرامات كل أسبوع.

هنادي مهنى

هنادي مهنى، من النجمات اللواتى كن يتمتعن بجسد "كيرفي" جعلها أيقونة، تحتذي بأزياءها كثيرات من الفتيات، لكنها صدمت جمهورها، مؤخرًا، بظهورها بجسد نحيف، كشف عن قوام ممشوق، فقد اتعبت النجمة رجيمًا قاسيًا، أفقدها كثير من الوزن، كما ظن كثيرون بأنها أجرت عملية "تكميم المعدة" لتبدو بهذا الوزن المفاجئ.

منة شلبي

أيضًا منة شلبي، من النجمات اللواتي تخلين عن الجسم "الكيرفي" فى طالح الجسم الرشيق والقوام الممشوق، حيث تتبع منة شلبي لايف ستايل يساعدها على إنقاص وزنها يوميًا، فسبق وصرحت خلال لقاءها مع الإعلامية إنجى علي، أنها تعتمد على شراب كوب واحد من الليمون الساخن يوميا فى الصباح لتطهير معدتها وحرق الكثير من الدهون.

أسما شريف منير

من الفنانة اللواتي قررن إنقاص أوزانهن، أيضًا، هى أسما شريف منير، حيث تبدو فى أحدث لإطلالتها على موقع الصور "انستجرام"، بجسد رشيق ومثالي، بعيدًا عن "الكيرفي"، وفى تصريحات سابقة لها، عبر شاشة التلفزيون، تحرص أسما على لايف ستايل صحي يساعدها فى إنقاص وزنها، من خلال تنظيم وجباتها، واتباع الجسم نظامًا صحيًا بتناول الطعام عند الجوع فقط، وليس طوال اليوم.

سمية الخشاب

قررت الفنانة سمية الخشاب، إنقاص وزنها بشكل ملحوظ، بعدما تعرضت لأزمة صحية، جلعت وزنها يزداد بسبب تناول الكورتيزون، وعن نظامها الذى اتبعته لانقاص الوزن، سبق وصرحت من قبل أنها تعتمد على شرب كثير من المياه وممارسة الرياضة واتباع ريجيم الصيام متقطع لمدة 16 ساعة.