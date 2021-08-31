الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنوفية تعقد لقاء تعريفي للخريجين للمشاركة في مبادرة «شباب مصر الرقمي» السبت

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

يعقد المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، لقاء تعريفي لشباب الخريجين من جميع الكليات للحصول على منح وتدريبات، ضمن مبادرة “شباب مصر الرقمية”، تحت مظلة مراكز “مصر الرقمية”، التي أطلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المنح والتدريبات مقدمة من وزارة الإتصالات والتكنولوجيا لكل الخريجين المهتمين بالتكنولوجيا بجميع الكليات من 2012 حتى 2021.

ومن المقرر أن يعقد المركز لقاء تعرفي توضحي لفعاليات الالتحاق بمنح المبادرة في السادسة من مساء السبت القادم، بحضور الدكتورة فيروز محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمعهد القومي للاتصالات، والمهندس عمر البدرى  مسؤل مقر المعهد القومي للاتصالات فرع المنوفية.

ويناقش اللقاء مجموعة من الفعاليات الهامة حول أنواع المنح والتدريبات المقدمة من NTI، وشروط القبول في المنحة ومميزات المنحة وأختيار TRACK المناسب لأهداف المتقدم، وخطوات اجتياز المقابلة الشخصية للحصول على المنحة.

وللراغبين في الانضام يجب التسجيل على الفورم لإرسال لينك السيشن على برنامج زووم. 
https://forms.gle/ZMkhs5CX88E6qQJM8

وزارة المنوفية جمهور الاتصالات التكنولوجيا عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الاتصالات

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وائل لطفي

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