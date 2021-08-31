غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن رئاسة مدينة القنايات، شنت حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت مراكز الدروس الخصوصية التي تُمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلًا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة علي مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانوني، فضلا عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.