الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السفير التونسي بالقاهرة يستقبل رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

اللقاء
اللقاء

استقبل السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في مقر السفارة، وذلك من  أجل بحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية بين مهرجان شرم الشيخ والمهرجانات الثقافية والفنية التونسية، حيث تشهد دائما العلاقات الثقافية بين البلدين نشاطاً مكثفاً حيث تشارك الفرق الفنية المصرية في عدد كبير من المهرجانات التونسية والعكس أيضا.

وتأتي تلك الزيارة تأكيدا لأهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين مصر وتونس خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ فعاليات عام «مصر ــ تونس»، والتي تستهدف توطيد أواصر الصداقة بينهما، خاصة أن هناك احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022، والذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاتفاق مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وأعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، في وقت سابق، عن مبادرة لعلاقات ثقافية متبادلة ينظمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وأنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين المصري والتونسي، وتساهم في تعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ستعقد دورته السادسة في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، تحت رعاية وزير الثقافة، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.

ويعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي خلال الأعوام الماضية، لما حققه على أرض الواقع من مساعدة الشباب بالفعل في تقديم عروضهم المختلفة.

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