الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد ووزيرة التعاون يتفقدان محطة معالجة بحر البقر

محافظ بورسعيد ووزيرة
محافظ بورسعيد ووزيرة التعاون

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك فى إطار زيارتها لمحافظة بورسعيد  لتفقد مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث قام المحافظ ووزيرة التعاون الدولة بجولة ميدانية بشرق بورسعيد، برفقة القائمين على تنفيذ المحطة من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المختصة بالتنفيذ.

وتم تفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بكافة مكوناتها والتى تضم المبنى الرئيسى للطلمبات، ومأخذ المحطة، وأحواض الترسيب السريع والبطئ ، ووحدة التجفيف ، ومعامل تحليل نوعية المياه ، ومبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة ، ومحطة توليد الكهرباء، والمبنى الإدارى، والعيادة، واستمعت الوزيرة والمحافظ لشرح تفصيلى من أحد المختصين عن آخر معدلات التنفيذ التى شهدتها المحطة حتى الآن.      

وأوضح "المحافظ" أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بطاقة حوالى 5.6 مليون متراً مكعباً يوميا، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة "باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم، و تضم عدد 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون متراً مكعباً في اليوم ، وتم إقامتها على مساحة 155 فدان ، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر ، وإنشاء عدد 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما محطة بحر البقر الرئيسية، محطة شادر عزام ، وإنشاء عدد 7 كبارى ، وعدد 6 سحارات ، وعدد 2 بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد 36 من الأعمال التكميلية «بدالات، مصبات مصارف خصوصية، مصبات مصارف فرعية، بوابات، مفيضات نهايات ترع».

وفى نهاية الجولة، أشادت الوزيرة ومحافظ بورسعيد بالمحطة والتى يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير والتصميمات الهندسية، وأعلى درجة من الكفاءة ، مشددين على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال لافتتاح المحطة قريبا.

محافظ وزيرة يتفقد بحر شرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

الرئيس السيسي: مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة

«الوزراء»: نعمل على تحسين ترتيبنا فى تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي

«الخردة كلمة السر».. كيف خطط المتهمون بخطف طفل المحلة لجريمتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"يحمل 3 رسائل".. ما هي دلالات لقاء بيني جانتس وأبو مازن؟

الكابينت الإسرائيلى يعقد اجتماعًا مفاجئًا

إسرائيل تسجل 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا