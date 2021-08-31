محافظ بورسعيد ووزيرة التعاون يتفقدان محطة معالجة بحر البقر

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك فى إطار زيارتها لمحافظة بورسعيد لتفقد مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث قام المحافظ ووزيرة التعاون الدولة بجولة ميدانية بشرق بورسعيد، برفقة القائمين على تنفيذ المحطة من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المختصة بالتنفيذ.

وتم تفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بكافة مكوناتها والتى تضم المبنى الرئيسى للطلمبات، ومأخذ المحطة، وأحواض الترسيب السريع والبطئ ، ووحدة التجفيف ، ومعامل تحليل نوعية المياه ، ومبنى تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة ، ومحطة توليد الكهرباء، والمبنى الإدارى، والعيادة، واستمعت الوزيرة والمحافظ لشرح تفصيلى من أحد المختصين عن آخر معدلات التنفيذ التى شهدتها المحطة حتى الآن.

وأوضح "المحافظ" أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بطاقة حوالى 5.6 مليون متراً مكعباً يوميا، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة "باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم، و تضم عدد 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون متراً مكعباً في اليوم ، وتم إقامتها على مساحة 155 فدان ، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.

وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر ، وإنشاء عدد 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش ، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما محطة بحر البقر الرئيسية، محطة شادر عزام ، وإنشاء عدد 7 كبارى ، وعدد 6 سحارات ، وعدد 2 بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد 36 من الأعمال التكميلية «بدالات، مصبات مصارف خصوصية، مصبات مصارف فرعية، بوابات، مفيضات نهايات ترع».

وفى نهاية الجولة، أشادت الوزيرة ومحافظ بورسعيد بالمحطة والتى يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير والتصميمات الهندسية، وأعلى درجة من الكفاءة ، مشددين على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال لافتتاح المحطة قريبا.