«الخردة كلمة السر».. كيف خطط المتهمون بخطف طفل المحلة لجريمتهم؟

كشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين الثلاثة المتورطين فى خطف طفل المحلة زياد البحيري، من أمام منزل أسرته بطريق الدائري "المحلة - المنصورة"، أن عاملي خردة وراء الواقعة الأول يدعى "علاء" 28 عاما والثاني "رمضان" 31 عاما من إحدى قرى مركز المحلة.

ونجح رجال وزارة الداخلية في ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية خلال 48 ساعة من وقوع الجريمة، وتحرير الطفل المختطف، من خلال مداهمة لمكان اختباء المتهمين في الزراعات وحرزت النيابة 2 بندقية آلية، ومازالت التحقيقات مستمرة.

كما كشفت التحقيقات أن العاملين أثناء تجميع الخردة لاحظوا أن عائلة الطفل ثرية فقاموا بالتخطيط لخطف الطفل، ولتحقيق مبتغاهم سرقوا سيارة ملاكى من كفر الشيخ ولوحات معدنية من المنصورة، علاوة على قيامهم بتأجير منزل بإحدى قرى مركز المحلة بحجة تجميع الخردة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بحرق السيارة المستخدمة للتمويه بعد افتضاح أمرهم وتداول فيديو الاختطاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن القوات نجحت في تحرير الطفل سالما، والقبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقال قائدهم والمسؤول عن التخطيط للجريمة: “كنا طمعانين في أبوه، وكان عندنا علم إن أبوه تاجر ومعاه فلوس، وقولنا نخطفه وناخد منه مبلغ، بس الدنيا اتقلبت ومعرفناش ناخد حاجة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ملابسات وتفاصيل القبض على المتهمين، حيث جاء في تفاصيل الواقعة، أن قوات الأمن نجحت في ضبط المتهمين عقب تلقي بلاغًا من أسرة الطفل زياد، يفيد باختطاف نجلهم من أمام منزله بمنطقة أبو دراع، بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، وأسفرت خطة البحث التي شارك فيها ضباط من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن تحديد السيارة المستخدمة فـي ارتكاب الحادث.

وتبين أنه مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، وأن المتهمين قاموا بتنفيذ الجريمة وحرق السيارة بعد تنفيذ واقعة الخطف.

وشكر والد الطفل زياد الذي عاد إلى منزله بمدينة المحلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تواصل مؤسسة الرئاسة معه، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية وعدت فأوفت.

وأضاف والد الطفل زياد، في تصريح لـ«الدستور»، أن الخاطفين قاموا بالتواصل معه لطلب فدية وكانت جميع الاتصالات مرصودة من قبل الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وعدت أن يكون نجله في منزله في أقل من 48 ساعة وبفضل الله تم تنفيذ الوعد.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الغربية عن أنه تم القبض على ثلاث متهمين الذين قاموا باختطاف الطفل زياد من أمام منزله بالمحلة.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية قامت بتحديد مكان المتهمين داخل احدى المنازل المهجورة بقرية السجاعية التابعة لمركز المحلة وتم مداهمة المنزل وتحرير الطفل.

وأفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بنجاح الأجهزة الأمنية في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بطريق الدائري “المحلة الكبرى- المنصورة”.

وتابع المسؤول الأمني أنه تم الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية عقب العثور على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على الجناة من أجل تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونًيا.

وكشفت والدة الطفل زياد أمام النيابة، عن أن الواقعة حدثت حوالي الساعة ١٠ صباحًا، لافتًا إلى أنها فوجئت بأن السيارة تقف أمام المحل ونزل منها اثنين أحدهما ملثم وقاما بخطف فلذة كبدها من أمام عينها بالرغم من محاولتها المستميتة فى أن تمنع عملية الخطف.