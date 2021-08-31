الخليج الأمريكي يستغيث.. «إيدا» يجبر السكان على الفرار

ظل ما يصل إلى مليوني شخص بدون كهرباء في نيو أورلينز وحولها منذ أمس الاثنين، حيث بدأ السكان والسلطات في تقييم الأضرار "الكارثية" الناجمة عن إعصار إيدا ، وهو عاصفة وحشية تبلغ سرعتها 150 ميلاً في الساعة كانت أقوى عاصفة تضرب لويزيانا على الإطلاق.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن السلطات الأمريكية تتوقع ارتفاع عدد القتلى جراء الإعصار، حيث كانت الأطقم التي تستخدم الزوارق الجوية والمروحيات تقوم بمهام البحث والإنقاذ في عدة أحياء ، بحثًا عن الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في السندرات أو على أسطح المنازل التي غمرتها المياه، وتم الاستعانة ما يقرب من ٥ آلاف من قوات الحرس الوطني ، وهو عدد قال إدواردز إنه سيتضاعف بحلول اليوم الثلاثاء.

وتركت العاصفة الهائجة عشرات من سكان لويزيانا الساحلية محاصرين بسبب مياه الفيضانات وهم يتوسلون من أجل إنقاذهم.

وانسحب السكان الذين يعيشون وسط متاهة الأنهار والخلجان على طول ساحل الخليج في الولاية بشكل يائس إلى السندرات أو الأسطح ونشروا عناوينهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليمات لفرق البحث والإنقاذ حول مكان العثور عليهم.

واستيقظ السكان على الدمار واسع النطاق الناجم عن الإعصار من الفئة الرابعة الذي وصل إلى اليابسة يوم الأحد في بورت فورشون ، ثم شق طريقًا شمالًا باتجاه نيو أورلينز. وضربت العاصفة المدينة في الذكرى السادسة عشرة لإعصار كاترينا الذي قتل أكثر من 1800 شخص معظمهم بسبب الفيضانات.

وتسببت الأسقف الممزقة من المباني والأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء وغيرها من حطام العواصف في سد الطرق وإعاقة عمال الإنقاذ.

وخلقت خطوط الكهرباء المنهارة، وضعا خطيرا لأولئك الذين ظهروا لتقييم الأضرار.

وقال إدواردز في إفادة بعد الظهر عقدتها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (فيما): "لقد جاء إعصار إيدا إلى اليابسة مع كل ما تم الإعلان عنه ، مثل الارتفاع المفاجئ للمطر والأمطار والرياح".

وتابع "الأضرار كارثية مدفوعة بالرياح في المقام الأول ولكننا نعلم أن هناك بعض المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة أيضًا."

وأضاف أن "أفضل تخمين له" هو أن مليوني شخص كانوا بدون كهرباء.

وقال في وقت سابق إنه تم نشر عشرات طائرات الهليكوبتر التابعة لخفر السواحل الأمريكية وعربات المياه العالية.

قال إدواردز: "نحن نعلم أن هناك أفرادًا ينتظرون الإنقاذ لأن منازلهم ليست صالحة للسكن [وفي] العديد من الأماكن لدينا مياه فيضانات تتعدى على تلك المنازل".

وأضاف أنه لحسن الحظ ، صمد نظام السدود الذي يحمي نيو أورلينز.