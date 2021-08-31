محافظ بورسعيد: مدينة «سلام مصر» تشمل 418 عمارة بعدد 8360 وحدة سكنية

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لتفقد ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الجارية بمنطقة شرق بورسعيد، حيث تفقد مدينة "سلام مصر" بشرق بورسعيد، والتي تعد إحدى المدن السكنية الواعدة لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إنشاؤها وتوفير مناطق سكنية جديدة للشباب.

جولة اللواء عادل الغضبان

وأكد محافظ بورسعيد، أن مدينة "سلام مصر"، تقام علي مساحة ٢٠٢ فدان ويضم مشروع الإسكان بها ٤١٨ عمارة، بعدد ٨٣٦٠ وحدة سكنية، كما تضم عدد من المشروعات القومية والتنموية، و٤ مناطق خدمية ومدرسة ومركز طبي ومركز شرطي ووحدة إطفاء ومول تجاري.

جولة اللواء عادل الغضبان

وأشار إلى أن مدينة “سلام مصر” تشهد حاليا العمل في إنشاء ٢١٧ عمارة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم الانتهاء من تنفيذ ٦٣ عمارة بإجمالي ١٢٦٠ وحدة مكتملة المرافق بنسبة ١٠٠%، وتشمل جامعة أهلية وإقليمية وتكنولوجية، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية، ومدينة أولمبية، وتضم العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تم إنشاؤها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعم خطة التنمية بمحافظات قناة السويس وسيناء.

جولة اللواء عادل الغضبان

ولفت إلى أن منطقة “سلام مصر” تشمل إحدى كبرى محطات الكهرباء والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٢٠ ميجا وات، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٥٠ ألف م٢، لتغذية مدينة سلام مصر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد،والتي تعد محطة المعالجة الأكبر على مستوى العالم، ومسجلة في موسوعة "جينيس" ، ويتم تنفيذها بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية.

جولة اللواء عادل الغضبان

وأكد أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع واعد للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، بعد مُعالجتها بتصرف حوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وهي تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتم إقامتها على مساحة ١٥٥ فدان، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.