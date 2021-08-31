الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان أغذية «فاسدة» بالشرقية

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية متمثلة في إدارة المجازر والتفتيش على  اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة مدينة الزقازيق البيطرية، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الزقازيق.

وأوضح متولي، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والدواجن، وضبط 3طن و300 كجم لحوم و50 كجم لحوم مفروم و480 كجم كبدة مجهولة المصدر و200 كجم  دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على  مدير مديرية الطب البيطري، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم- أقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن- الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة الصحية)، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأكد أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة، وضبط طن و40 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و375 كجم كبدة، و300 كجم دهون مجهولة المصدر دون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، كما تم ضبط 283 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و84 كجم لحوم مصنعة وكبدة، و200 كجم دهون، و131 كجم  دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مباحث التموين لحوم اجراءات حماية المستهلك الشرقية حملة

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وائل لطفي

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