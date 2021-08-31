الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«فيتش» تشيد بأداء القطاع الاستهلاكي في مصر (إنفوجراف)

فيتش سوليوشينز
فيتش سوليوشينز

أصدرت وكالة "فيتش سوليوشينز" في شهر أغسطس الجاري،  تقرير بأهم توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشادت الوكاله بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.

وتنشر «الدستور» أهم النقاط التي جاءت في تقرير الوكاله من خلال (إنفوجراف)، كالتالي:

  • الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة
  • تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام
  • الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019
  • تتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
  • الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة
  • تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر المصرية.

 

فيتش سوليوشينز وكالة فيتش وكالة فيتش سوليوشينز الشرق الأوسط شمال أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

إجراءات جديدة من «التعليم» لمواجهة كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل في الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عقاب داخل الكنيست.. أزمة بين بينيت وجانتس بسبب اجتماع أبو مازن

فلسطين: احتجاز الاحتلال لـ جثامين الشهداء جريمة دولية