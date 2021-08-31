«فيتش» تشيد بأداء القطاع الاستهلاكي في مصر (إنفوجراف)
أصدرت وكالة "فيتش سوليوشينز" في شهر أغسطس الجاري، تقرير بأهم توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشادت الوكاله بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.
وتنشر «الدستور» أهم النقاط التي جاءت في تقرير الوكاله من خلال (إنفوجراف)، كالتالي:
- الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة
- تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام
- الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019
- تتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
- الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة
- تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر المصرية.