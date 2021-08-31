«فيتش» تشيد بأداء القطاع الاستهلاكي في مصر (إنفوجراف)

أصدرت وكالة "فيتش سوليوشينز" في شهر أغسطس الجاري، تقرير بأهم توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشادت الوكاله بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.

وتنشر «الدستور» أهم النقاط التي جاءت في تقرير الوكاله من خلال (إنفوجراف)، كالتالي: