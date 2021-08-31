62 متقدم للمرحلة الرابعة من مشروع «جمعيتي» في بني سويف

قال المحاسب حسن القماش، مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إنه جرى اليوم الثلاثاء الانتهاء من استقبال 62 طلبا للمتقدمين لمشروع "جمعيتي" لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة، ممن تم تسجيلهم في قاعدة البيانات بالوزارة من إجمالي 101 متقدم تم تسجيله من قبل.

وأضاف القماش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن أسباب عدم اكتمال عدد المتقدمين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة إلى 101 متقدم قدم تم تسجيله في تلك المرحلة ترجع إلى أن البعض اعتذر لظروف خارجة عن إرادته والبعض الآخر تراجع عن التقديم بسبب استفادة أقاربه أو والديه بمشروع تمويني مثل مخبز أو مستودع بوتاجاز وبالتالي هؤلاء لاتنطبق عليهم الشروط.

وأشار إلى أنه سيتم فحص الطلبات المتقدمة لمدة أسبوعين وعمل كشف المستوفين للشروط وكشف آخر لغير المستوفين للشروط ويتم إرسالها إلى ديوان عام الوزارة -إدارة مشروع جمعيتي- وبعدها يتم البدء في المعاينة المبدئية لمن انطبقت عليهم الشروط.

وأضاف مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن المديرية تواصلت تليفونيا مع كل المسجلين في قاعدة البيانات بالوزارة للتقدم إلى المديرية لإنهاء الإجراءات والمراجعة حتى لاتضيع عليهم الفرصة.

وأكد، أن مشروع جمعيتي لشباب الخريجين من المشروعات العامة وخاصة للمرحلة الرابعة على مستوى المحافظات من خلال التوسع في انتشاره أكبر شبكة للتجارة الداخلية وتشبه المجمعات الاستهلاكية الصغيرة، حيث يتم التعاقد مع شركات تجارة الجملة بعد الانتهاء من المعاينات والتشطيبات لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال مخازن تجارة الجملة لصرفها على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أسوة لبدالي التموين.