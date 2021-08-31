الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يجتمع بوفد مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية

عقد طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بمقر رئاسة مركز ومدينة زفتى، اجتماعاً مع المهندس محمد سالم من لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وعدد من مديري مديريات الخدمات والشركات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الوفد وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي، شركات "الغاز، الاتصالات، مياه الشرب والصرف الصحي"، مديرية الصحة، هيئة الأبنية التعليمية ومؤسسة حياة كريمة، موقف المشروعات الجارية والجدول الزمني لانتهاء المشروعات المنفذة في قريتي نهطاي وتفهنا العزب، حيث سيتم تسليمهم في نهاية ديسمبر المقبل.

بدء الاجتماع بمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الكهرباء والبالغ عددها ٥٤ مشروع،حيث تم البدء في صب القواعد الخرسانية للمحولات الكهربائية بنهطاي وتفهنا العزب وجاري إحلال وتجديد المحول بشبراملس، مؤكداً على الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال في باقي القرى.

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اجتماع محافظة الغربية

وفي السياق ذاته تابع المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وعددها ٢ مشروع بتفهنا ونهطاي تشمل مد خدمة التليفونات والإنترنت بنظام الفايبر أوبتكس بدلا من الأسلاك النحاسية، حيث تم البدء في القريتين بنسبة تنفيذ وصلت 17%، وطالب المحافظ بتحديد جدول زمني لباقي القرى لمتابعة التنفيذ.

وفيما يخص مشروعات الغاز  الطبيعي طالب المحافظ بتحديد جدول زمني لنهو الأعمال في القرى الست الجاري العمل بها، وسرعة توفير  الدعم المالي لتوصيل الغاز لعدد ٣٩ قرية أخرى.

كما تابع المحافظ نسب تنفيذ 171 عملية مد وتدعيم وإحلال شبكات مياه الشرب والتي تتوزع بين 103 مشروع مد وتوصيل شبكات مياه، 40 مشروع وصلات منزلية، 8 مشروعات إحلال وتجديد شبكات بقرى المركز، 20 مشروع إحلال وتجديد آبار ارتوازية بنسب تنفيذ تتراوح بين ٣-٩٨٪؜، موجهاً بسرعة البدء في ٣ مشروعات مد وتوصيل شبكات مياه إلى جانب ٦ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه.

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اجتماع محافظة الغربية

كما شمل الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لـ 80 مشروع في قطاع الصرف الصحي تتراوح نسب تنفيذها من ٢٠-٩٨٪؜ وخلال المناقشة وجه المحافظ بسرعة إنهاء الدراسات الفنية لتوصيل الصرف الصحي لبقية العزب والتوابع، سرعة إدخال الصرف الصحي للامتداد العمراني لعدد ١٠ قرى كان قد تم تسليم المشروعات بها والإسراع في بدء إنشاء ١٠ محطات رفع. 
واختتم الاجتماع  بمناقشة مشاريع قطاع الصحة والبالغ عددها ٢٩ مشروعا ومشاريع الكباري البالغ عددها ١٩ مشروعا.

وعقب الاجتماع قامت اللجنة بمتابعة عدد من المشروعات الجارية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

مجلس الوزراء الصرف الصحي الاتصالات الشركات هيئة الأبنية التعليمية الساحل الشمالى المبادرة الرئاسية مياه الشرب والصرف الصحي السكرتير العام محافظ الغربية حياة كريمه توصيل الغاز مركز زفتى طارق رحمي ديسمبر المقبل الدعم المالى قطاع الصحة الجدول الزمني تنفيذ مشروعات وقف التنفيذ الابنية التعليمية شركات الغاز المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الجارية مبادرة الرئاسية جهاز تعمير الساحل والصرف الصحي الموقف التنفيذى شبكات مياه الشرب متابعة تنفيذ مشروعات مؤسسة حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية القواعد الخرسانية مديريات الخدمات الشرب والصرف مشروعات المبادرة الشرب والصرف الصحي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الرئاسية حياة كريمة

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