الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود - بحسب خبراء الأرصاد - طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية؛ تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 36 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 25
بلطيم 32 24
مطروح 31 24
السلوم 31 22
سيوة 38 21
بورسعيد 32 27
دمياط 32 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 32 25
رفح 31 24
رأس سدر 37 26
نخل 35 17
نويبع 40 29
طابا 36 25
كاترين 36 19
الطور 36 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 26
بني سويف 36 25
المنيا 36 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
ادفو 43 27
أبوسمبل 45 26
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 41 28
ابو رماد 40 28
حلايب 38 27
رأس حدربة 36 26

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