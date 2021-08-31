الجارديان: وزيرة المالية الاسكتلندية تخضع للعزل المنزلي بعد مخالطة حالة كورونا

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الثلاثاء أن وزيرة المالية الاسكتلندية كيت فوربس تخضع للعزل بعد أن خالطت حالة مصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.



وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم التعرف على أنه جهة الاتصال وثيقة وتعود إلى أحد أفراد أسرتها.



وقالت كيت - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "جاءت نتائج احدى أفراد أسرتي إيجابية وتواصلت معه ، لذلك سأخضع للعزل المنزلي لمدة تصل إلى 10 أيام"، مضيفة أنها تلقت جرعتها الثانية من لقاح فيروس كورونا قبل أقل من أسبوعين.