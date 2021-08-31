الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المخدرات» تُسقط شخصين في قبضة أمن القاهرة

متهمين
متهمين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين بمنطقة المرج؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة، وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج، إلى قيام شخصين بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب  تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على "كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي- سلاح أبيض (كتر) - أداة حادة (مقص)- ميزان حساس".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المرج عاطلين الأقراص والمواد المخدرة مباحث قسم شرطة المرج هواتف محمولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كوفيد-22».. القادم الشرس والأشد فتكًا من «دلتا» يهدد البشرية

الرئيس السيسي: مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

«الخردة كلمة السر».. كيف خطط المتهمون بخطف طفل المحلة لجريمتهم؟

إجراءات جديدة من «التعليم» لمواجهة كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"يحمل 3 رسائل".. ما هي دلالات لقاء بيني جانتس وأبو مازن؟

الكابينت الإسرائيلى يعقد اجتماعًا مفاجئًا

إسرائيل تسجل 10946 إصابة جديدة بفيروس كورونا