«المخدرات» تُسقط شخصين في قبضة أمن القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين بمنطقة المرج؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة، وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج، إلى قيام شخصين بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على "كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- عدد 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي- سلاح أبيض (كتر) - أداة حادة (مقص)- ميزان حساس".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.