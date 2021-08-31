الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار من محافظ قنا ضد مدير واثنين من العاملين بمصنع الألبان في «المعنا»

محافظ قنا
محافظ قنا

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف كل من مدير مصنع الألبان ومسئولي الحسابات والمخازن بالمصنع التابع لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليهم، والمتمثلة في عدم اتباعهم للتعليمات والقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمصنع.
وأكد المحافظ، أنه "لا تهاون فى محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال مناصبهم الوظيفية في التربح، ومخالفة القانون.

 وأشار إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي والإداري، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة ، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

تحقيق اجتماع مدير مكان العاملين وقف جمعية مخالفات خالد كرم أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

رسميا.. حظر الإجازات المرضية للموظفين دون العرض على لجان طبية

إجراءات جديدة من «التعليم» لمواجهة كورونا استعدادا للعام الدراسي الجديد

ثنائى الأهلى المعار يرفض العودة لدكة موسيمانى

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

سار عكس الاتجاه فاصدم بمحافظ المنوفية.. و«أبوليمون» يسحب الرخصة

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وصول سفير المنامة: لماذا تهتم إسرائيل بعلاقتها مع البحرين؟

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام باحات المسجد الأقصى

بعد رحلة استغرقت أسبوعين.. آخر «طرادة» ألمانية تصل إلى إسرائيل