سلوفاكيا تعلن انتهاء التطعيم ضد كورونا بلقاح «سبوتنيك V» الروسي اليوم

ذكرت وزارة الصحة السلوفاكية، أن التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك V) الروسي ينتهي في الأراضي السلوفاكية اليوم.



وأوضحت الوزارة - في بيان، أوردته قناة إخبارية اليوم الثلاثاء - أنه وفقًا للقرار الذي اتخذه سابقًا وزير صحة الجمهورية ينتهي اليوم التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح (سبوتنيك V) وبعد هذا الموعد لن يكون من الممكن تلقي الجرعة الثانية من هذا اللقاح، كما انتهى تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V) في 31 يوليو الماضي.



وأضافت أن 2.37 مليون شخص في البلاد البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة تلقوا حتى صباح اليوم الثلاثاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أما الجرعة الثانية فتلقها 2.21 مليون شخص.



وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي.



وكانت الحكومة السلوفاكية قد تعارض شراء لقاح "سبوتنيك V" قبل موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامها في أراضي الاتحاد الأوروبي، وانسحب 6 وزراء من مجلس الوزراء، داعين لاستقالة ماتوفيتش وكرايتشي.