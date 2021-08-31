‏وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2020/2021‏‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99.68%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏138000 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 98.60%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 124225 طالبًا وطالبة‎.‎

وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين في الشهادة الابتدائية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 99.77%، ‏وعددهن 65323 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين ‏‏99.60%، وعددهم 72454 طالبًا، كذلك شهدت النتيجة ‏الإعدادية تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت النجاح في الفتيات 99.07%، وعددهن 57095 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏98.19%، وعددهم 66908 طالبًا‎.‎

الجدير بالذكر، أنه وكيل الأزهر يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى الصف الثاني الثانوي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية وصفوف النقل حتى الصف الثاني الثانوي، 1566 طالبا وطالبة في 64 دولة حول العالم، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 98.5%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.5%.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية وصفوف النقل حتى الصف الثاني الثانوي، 1566 طالبا وطالبة في 64 دولة حول العالم، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 98.5%، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.5%.

وأعرب فضيلته عن خالص التهنئة لأبنائنا في الخارج متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون فيها.