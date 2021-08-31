«جوجل» تتيح للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات

أعلنت جوجل إضافة ميزة جديدة للمستخدمين، وهي معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات .

وذكرت جوجل - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الثلاثاء - أنها ستضيف لوحة "إحصاءات الوقت" الجديدة إلى التقويم على الويب، وتعرض الميزة الجديدة للمستخدمين مقدار الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات خلال الأسبوع.

ومن المقرر طرح الميزة تدريجيًا خلال الشهر المقبل .. بعد أن تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس كجزء من مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى Google Workspace.

وتأتي تلك الميزة بعد عامين من إضافة كل من جوجل و آبل لميزة مماثلة في نظامي تشغيل أندرويد وأي أو إس Android و iOS على التوالي لإظهار مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في استخدام تطبيقات مختلفة.