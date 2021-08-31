الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل» تتيح للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات

جوجل
جوجل

أعلنت جوجل إضافة ميزة جديدة للمستخدمين، وهي معرفة مقدار الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات .
وذكرت جوجل - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الثلاثاء - أنها ستضيف لوحة "إحصاءات الوقت" الجديدة إلى التقويم على الويب، وتعرض الميزة الجديدة للمستخدمين مقدار الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات خلال الأسبوع. 
ومن المقرر طرح الميزة تدريجيًا خلال الشهر المقبل .. بعد أن تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس كجزء من مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى Google Workspace.
وتأتي تلك الميزة بعد عامين من إضافة كل من جوجل و آبل لميزة مماثلة في نظامي تشغيل أندرويد وأي أو إس Android و iOS على التوالي لإظهار مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في استخدام تطبيقات مختلفة.

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