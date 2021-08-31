الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كارمن» و«هاملتون».. 8 عروض مصرية فى الدورة التأسيسية لمهرجان «إيزيس»

فتحية العسال
فتحية العسال

اختارت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة 8 عروض مصرية للمشاركة فى الدورة التأسيسية للمهرجان «دورة فتحية العسال» المنتظر انطلاقها في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة أكثر من 15 عرضا من دول مختلفة منها اليابان وهولندا والبرازيل وتونس.


وقالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة المهرجان، إن “آلية اختيار العروض اعتمدت بشكل أساسي على اختيار أعمال لصانعات مسرح متميزات أو أن يكون العرض معنى في متنه بقضايا المرأة على نحو إيجابي سواء كان الصانع رجلا أو امرأة”.
وأشارت إلى أن برنامج المهرجان يضم 8 عروض مصرية وهى “هاملتون” من إعداد وإخراج سعداء الدعاس وبطولة نورا عصمت وأميرة عبد الرحمن وإنتاج مركز الإبداع الفني برئاسة المخرج خالد جلال، و“مفتاح شهرة“، من تأليف وإخراج دعاء حمزة وبطولتها مع عماد إسماعيل، و“هنا القاهرة“ تأليف وإخراج رشا الجمال، وإنتاج فرقتها بالشراكة مع مركز التحرير الثقافي، وعرض الرقص المعاصر “بهية” من تصميم وإخراج كريمة بدير وإنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، و“المشوار الأخير“، تأليف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر وإنتاج قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، و“كارمن“ للمخرجة ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالإضافة إلى عرضين نتاج حاضنة نهاد صليحة التي نظمها المهرجان بالتعاون مع التحرير لاونج التابع لمعهد جوته الألماني وهما “المطبخ“ من تأليف وإخراج محمد عادل، و“امرأة وحيدة“ تأليف داريو فو وفرانكا راما وإخراج منة ماهر.
تترأس المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عبير علي، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي وجوتة و التحرير لاونج، والسفارة الهولندية، وإيفنت هاوس، وتجمع تماسي للفنون الأدائية وستوديو عماد الدين و جمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وجمعية يهمني الانسان.

مهرجان إيزيس ايزيس مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مسرح المرأة فتحية العسال وزارة الثقافة اليابان تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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