الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول إيطالي يحذر من موجة جديدة لكورونا قد تؤدي لوفاة 30 ألفا

كورونا
كورونا

حذر وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية بييرباولو سيليري، من موجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فصل الخريف؛ قد تؤدي إلى وفاة 30 ألف شخص.


وقال مسؤول الصحة الإيطالي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الثلاثاء - "إن الموت من فيروس كورونا أصبح أسهل من الموت بالسرطان"، مشيرا إلى أنه لدينا ما يقرب من 4 ملايين شخص غير محصنين ضد الفيروس، محذرا من أنه إذا بقيت هذه الأعداد، فمن المحتمل وفاة 30 ألف شخص من غير المحصنين.


وأكد المسؤول أنه ستأتي موجة أخرى من الفيروس في الخريف خاصة بالنسبة لغير الملقحين، حيث لدينا الموجة الرابعة الآن مدعومة بسلالة دلتا التي أثرت بشكل رئيسي على غير المحصنين والذين كانوا ينتظرون الجرعة الثانية.


ووفق آخر بيانات رسمية، يبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الأزمة الصحية في الاشهر الاولى من العام الماضي، 4 ملايين 534 ألفا و499، توفي منهم 129 ألفا و146.

كورونا روما مسؤول إيطالي

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