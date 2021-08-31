الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعي يكشف السبب وراء وفاة ضحية «الشقق السكنية» بعين شمس

المجني عليه
المجني عليه

تستكمل النيابة العامة، التحقيق في مقتل شاب على يد شخصين؛ بسبب خلافات مالية بين والد المجني عليه والمتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضحية الشقق السكنية"، وتسلمت النيابة التقرير النهائي للطب الشرعي في تشريح جثة المجني عليه، والذي كشف أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وأن الواقعة جائرة الحدوث.

كانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارًا يُفيد بتضرر شخص وزوجته بمنطقة عين شمس من تعرض 5 أشخاص لهما ولابنهما ومنعهم من استلام حصَّته في عقار مملوك بالشراكة، وفرضهم السطوة والبلطجة على الشاكي وإحداث إصابة نجلهما (مروان) بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وإيداعه لذلك بمستشفى وادي النيل، في حالة غيبوبة تَحولُ دون سؤاله.

وأكدت التحريات ارتكابَ المشكو في حقهم وآخرين أعمال البلطجة، وترويعهم المواطنين وتعطيلهم حركةَ المرور واستعراضهم القوة لفرض سطوتهم ونفوذهم على الشاكين على إثر الخلافات المالية بينهم، ووضع أيديهم على العقار محل النزاع وإرغام الشاكين على تركه، وألقي القبض على اثنين من المتهمين. 

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة مع الشاكين إلى أن المشكوَّ في حقِّهم تعرضوا للزوج الشاكي وتعدوا عليه إثر النزاع المشار إليه بينهم، وبعلم (مروان) ما تعرَّض له أبوه انتقل إليه لإغاثته فأبصره المتهمون وتعدوا عليه بعُصي وأدوات أخرى محدثين إصابته بالجمجمة وبأنحاء متفرقة بجسده، مما أسفر عن غياب وعيه وإصابته بنزيف بالمخ ونقله إلى المستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "محمد. ا" والد المجني عليه مروان، 19 سنة، كان شريكًا لعائلة أخرى لبناء عقار في عين شمس، وبعد انتهاء البناء طلب منهم استلام وحداته المتفق عليها، لكن المتهمين رفضوا ثم اعتدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض ثم تدخل الأهالي لفض المشاجرة، وحُرر محضر بقسم عين شمس.

وأضافت أن المجني عليه (طالب) علم بمشاجرة والده مع المتهمين، فهرول إلى محل الواقعة للدفاع عن والده فلم يجده، فاعتدى عليه المتهمون بالضرب بـ"الشوم" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بكسور متفرقة بالجسد وكسر بالجمجمة وطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

أمرت النيابة، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بالغة في جسده، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان القتيل وإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

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