ضمن أقوى 10لاعبين.. بطل العالم فى السومو: رفع علم مصر لايضاهيه شرف

حصد بطولة العالم فى لعبة السومو، كان مطمعا لأندية خارج مصر، حاولت تجنيسه، لكنه رفض رفع علم سوى علم مصر .

بطل العالم فى السومو

إبراهيم عبد اللطيف، ابن مدينة الزقازيق،25 عاما، حصل على لقب بطل العالم فى السومو، أكد فى لقاءه مع “ الدستور ”، أنه رفض عدة محاولات للعب بجنسياتهم، فقال:رفع علم مصر فى بطولات الدولية لا يعادله وصف.

بدأ ممارسة الرياضة فى عمر 10 سنوات ، بلعبة الكاراتيه، و منها لررفع الأثقال و حصد أول بطولة فى سن 13 عاما، حين حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية، ليمارس الجودو، ومنها للعبة السومو.

بطل العالم فى السومو

حصد إبراهيم 14 بطولة عالمية ، ومن المقرر أن يشارك فى مباراة بالولايات المتحدة الأمريكية، أكتوبر القادم، تؤهل لبطولة عالمية.

بطل العالم فى السومو

سرد البطل أن إسرائيل عرضت تجنيسه،عقب فوزه على اللاعب الكيان المحتل فى بطولة بالمجر، مؤكدا أن دول أخرى قدمت له نفس العرض، منها اليابان و قطر و المغرب و بولندا.

بطل العالم فى السومو

و أوضح أنه قد تم تصنيفه ضمن أقوى 10 لاعبين فى العالم، وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنه كان شرفا كبيرا ووساما لن ينساه طوال حياته.

يذكر أن ابراهيم عبد اللطيف، صاحب لقب بطل العالم فى لعبة السومو، من بمدينة الزقازيق، يسكن بمنطقة المنتزة، متزوج حديثا.