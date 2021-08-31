الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية الإسكندرية تعتذر عن استقبال الرحلات الكنسية بسبب كورونا

كنيسة
كنيسة

تعتذر الكاتدرائية المرقسية  بالإسكندرية وكنيسة مار جرجس سبورتنج  التابعين  لبطريركية  الأقباط الأرثوذكس، عن استقبال أي رحلات قادمة للزيارة، وذلك بسبب ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. وتابعت بطريركية الأقباط الأرثوذكس أن الكنيسة تصلي دائماً إلى الله أن يرفع الوباء عن العالم.

وبدأت عدد من الإيبارشيات بالكنائس القبطية الأرثوذكسية، تشديد الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة، ومن بين هذه الإجراءات تعليق الأنشطة الكنسية، والخدمات والاجتماعات الروحية. 

في سياق متصل تستعد الكنائس المصرية للإحتفال بعيد النيروز “رأس السنة القبطية”  شهر سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس، الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية،  وفي هذا العصر احتفظ المصريون بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

الكاتدرائية المرقسية الإسكندرية كنيسة مار جرجس سبورتنج فيروس كورونا المستجد عيد النيروز الاقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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